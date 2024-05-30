Инициатива главы Совета по правам человека при Президенте России Валерия Фадеева о запрете ношения никабов была встречена положительно среди российского патриотического сообщества.
Мусульмане России дали отпор радикалам
Комментарии
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Александр лесной
Ещё в 2008 году Египетский Дом фетв, авторитетное мусульманское учреждение, сделало однозначный вывод: "Никаб – это адат (обычай), а не шариат". Ношение никаба воспрещено в стенах Российского исламского института (Казань)
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Григорий Худенко
РФ светское государство.
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1 час.
Николай Кузнецов
Танцы с бубном. Нашли что обсуждать
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