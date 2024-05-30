Мусульмане России дали отпор радикалам

Александр лесной

Ещё в 2008 году Египетский Дом фетв, авторитетное мусульманское учреждение, сделало однозначный вывод: "Никаб – это адат (обычай), а не шариат". Ношение никаба воспрещено в стенах Российского исламского института (Казань)