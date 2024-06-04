Дайджест дня: Cyber-кемпер, повышение утильсбора и другие события индустрии

Дайджест дня: Cyber-кемпер, повышение утильсбора и другие события индустрииАмериканская компания Living Vehicle, которая занимается производством больших и дорогих прицепов-кемперов, анонсировала новую модель CyberTrailer.
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