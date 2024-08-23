15 поразительных фактов о зверях, которые замалчивают ученые

Думаете, почему в документальных фильмах о дикой природе голос рассказчика всегда такой тихий и доверительный? Все для того, чтобы мы верили на слово и не вздумали выискивать сведения, которые могут оказаться неугодными для натуралистов.
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