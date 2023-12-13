СМИ: суд конфисковал в пользу Росимущества подконтрольный спонсорам ВСУ холдинг ВПК

Решением Волжского городского суда Волгоградской области удовлетворен иск Генпрокуратуры по передаче Росимуществу холдинга предприятий ВПК, контролировавшегося выходцами с Украины, спонсировавшими ВСУ и состоящих в экстремистской группе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии