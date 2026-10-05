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Детсад на Новобульварной обещают достроить до конца года

Детсад на Новобульварной обещают достроить до конца года

Компания «ДВМ-Чита» Аладдина Мамедова выиграла конкурс на достройку и оснащение детского сада на 270 мест на улице Новобульварной, 60 в Чите.

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