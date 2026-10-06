Chery iCaur V27 вышел на европейский рынок по цене от 54 900 евро

Гибридный внедорожник Chery iCaur V27 (на внутреннем рынке Китая известен как iCar V27) с последовательной гибридной силовой установкой дебютировал в Европе на автосалоне Auto Athina 2026 в Греции.
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