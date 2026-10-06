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Chery iCaur V27 вышел на европейский рынок по цене от 54 900 евро

Chery iCaur V27 вышел на европейский рынок по цене от 54 900 евро

Гибридный внедорожник Chery iCaur V27 (на внутреннем рынке Китая известен как iCar V27) с последовательной гибридной силовой установкой дебютировал в Европе на автосалоне Auto Athina 2026 в Греции.

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