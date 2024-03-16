НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

ВС РФ нанесли ракетный удар по предприятию ВПК Украины в Сумской области

ВС РФ нанесли ракетный удар по предприятию ВПК Украины в Сумской области

Минувшей ночью российская армия нанесла удар по территории промышленного предприятия "Авиакон" в Сумской области, мощности которого были переориентированы на производство барражирующих боеприпасов, ударных дронов, а также запчастей и компонентов для военной техники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх