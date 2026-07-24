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Царьград

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Суздаль получит 1,2 млрд рублей на благоустройство к 2026 году

Суздаль получит 1,2 млрд рублей на благоустройство к 2026 году

В Суздале на благоустройство городских территорий в 2026 году предусмотрено финансирование в размере 1,2 миллиарда рублей.

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