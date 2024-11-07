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Парламентская газета

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«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению проекта бюджета

«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению проекта бюджета

«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета. Как сообщается 7 ноября на официальном сайте партии, изменения предварительно обсуждались с Правительством РФ и Комитетом Госдумы по бюджету.

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