Поддержка Украины всё? В числе первых указов Трампа оказалась приостановка помощи иностранным государствам

АндрейБорков

Это, скорее всего, не отказ от поддержки УкРуины, это очень может быть РЕВИЗИЯ финансово-хозяйственной деятельности США. Глобальные пожары в Калифорнии, проблемы внутри США(а в какой стране нет внутренних проблем?), страна большая и проблемы большие. Так же еще многое другое. Во всем этом надо мусьё Трампу разобраться, он барыга, спекулянт торгаш(бизнесмен), по этому для него БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО. А БАБЛО надо считать, денежки они счет любят. Не исключено, что по результатам РЕВИЗИИ помощь УкРуине даже увеличиться, если конечно эта УкРуина еще будет существовать.