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Поддержка Украины всё? В числе первых указов Трампа оказалась приостановка помощи иностранным государствам

Поддержка Украины всё? В числе первых указов Трампа оказалась приостановка помощи иностранным государствам

Президент США Дональд Трамп решил приостановить помощь иностранным государством. Соответствующий указ был в числе первых, подписанных сразу после инаугурации.

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Комментарии
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АндрейБорков
Это, скорее всего, не отказ от поддержки УкРуины, это очень может быть РЕВИЗИЯ финансово-хозяйственной деятельности США. Глобальные пожары в Калифорнии, проблемы внутри США(а в какой стране нет внутренних проблем?), страна большая и проблемы большие. Так же еще многое другое. Во всем этом надо мусьё Трампу разобраться, он барыга, спекулянт торгаш(бизнесмен), по этому для него БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО. А БАБЛО надо считать, денежки они счет любят. Не исключено, что по результатам РЕВИЗИИ помощь УкРуине даже увеличиться, если конечно эта УкРуина еще будет существовать.
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