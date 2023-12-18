Певица Диана Арбенина получила одну из главных ролей во втором сезоне сериала “Обоюдное согласие”, режиссером которого станет Валерия Гай Германика.
После критики СВО Арбенина получила главную роль в сериале «Обоюдное согласие»
Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
Ну кто ж как не Валерия Дудинская могла приютить Арбенину, человек который в 17 лет сменил не только фамилию но даже отчество глядишь и Диана станет какойнибудь гей романикой или ой французикой и даст интервью лексусу в стиле наргиз "дайте мне автомат" вообщем фрики всех стран обьединяйтесь а сериалы дудинской смог бы смотреть только если привяжут напротив телеящика
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17 час.
БЦ
Будажап Цыбикдоржиев
И на чьи деньги эти фрики празднуют!? Песков постарался, видимо.
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16 час.
Гарий Щерба
ПОЧЕМУ ВЛАСТИ ПОЗВОЛЯЮТ РУЛИТЬ ПИД...САМ и ИЗМЕННИКАМ РОДИНЫ , или во ВЛАСТИ ТОЖЕ НЕ МАЛО ТАКИХ ....??????
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5 час.
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