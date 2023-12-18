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После критики СВО Арбенина получила главную роль в сериале «Обоюдное согласие»

После критики СВО Арбенина получила главную роль в сериале «Обоюдное согласие»

Певица Диана Арбенина получила одну из главных ролей во втором сезоне сериала “Обоюдное согласие”, режиссером которого станет Валерия Гай Германика.

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Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
Ну кто ж как не Валерия Дудинская могла приютить Арбенину, человек который в 17 лет сменил не только фамилию но даже отчество глядишь и Диана станет какойнибудь гей романикой или ой французикой  и даст интервью лексусу в стиле наргиз &quot;дайте мне автомат&quot; вообщем фрики всех стран обьединяйтесь а сериалы дудинской смог бы смотреть только если привяжут напротив телеящика
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17 час.
БЦ
Будажап Цыбикдоржиев
И на чьи деньги эти фрики празднуют!? Песков постарался, видимо.
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16 час.
Гарий Щерба
ПОЧЕМУ  ВЛАСТИ ПОЗВОЛЯЮТ  РУЛИТЬ ПИД...САМ  и  ИЗМЕННИКАМ РОДИНЫ , или во  ВЛАСТИ ТОЖЕ НЕ МАЛО ТАКИХ ....??????
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5 час.

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