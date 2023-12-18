После критики СВО Арбенина получила главную роль в сериале «Обоюдное согласие»

ДЗ

Денис Замилов

Ну кто ж как не Валерия Дудинская могла приютить Арбенину, человек который в 17 лет сменил не только фамилию но даже отчество глядишь и Диана станет какойнибудь гей романикой или ой французикой и даст интервью лексусу в стиле наргиз "дайте мне автомат" вообщем фрики всех стран обьединяйтесь а сериалы дудинской смог бы смотреть только если привяжут напротив телеящика