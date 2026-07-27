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Царьград

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Кандидат в Госдуму Денисова задекларировала 4,5 млн руб. дохода

Кандидат в Госдуму Денисова задекларировала 4,5 млн руб. дохода

Наталья Денисова, возглавляющая областной перинатальный центр и выдвигающая свою кандидатуру в Государственную Думу от партии «Единая Россия», обнародовала сведения о доходах в рамках избирательной кампании девятого созыва.

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