Научилась готовить привычные макароны по-флотски еще вкуснее. Теперь у меня это блюдо, как в ресторане

Макароны по-флотски любят очень многие. Блюдо сытное и вкусное, готовить не сложно. Но, если добавить к нему два неожиданных ингредиента, то привычные макароны по-флотски получатся вкуснее, вкус блюда будет более насыщенным и выразительным.