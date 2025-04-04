Известия: эксперты нашли поддельное сливочное масло в Дикси и Магните

Лабораторные исследования проб молочной продукции, проведенные в 2024 году специалистами Россельхознадзора, показали 13,09% не соответствующей заявленному производителем составу продукции, пишет газета "Известия".
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