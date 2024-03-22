В результате аварии на Маймаксанском шоссе погибла девушка

Вчера вечером в полицию пришла информация о ДТП около одного из строений по Маймаксанскому шоссе.Известно, что водитель грузовика не смог предоставить преимущество в движении автомобилю «Пежо» при совершении разворота.
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