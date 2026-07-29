Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

"Кто может, уезжайте из Запорожья и Херсона": Тупика нет, всё намного хуже. Путина просят применить ТЯО уже и в Госдуме? СВОдки с фронта

"Кто может, уезжайте из Запорожья и Херсона": Тупика нет, всё намного хуже. Путина просят применить ТЯО уже и в Госдуме? СВОдки с фронта

Автор: Иван Солдатов Как раньше уже не будет – острую проблему Киева описали польские СМИ. Украинский эксперт признал очевидное и призвал граждан покидать свои дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии