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Венгрия внесла требования о возвращении прав закарпатских венгров в проект договора о вступлении Украины в ЕС

Венгрия внесла требования о возвращении прав закарпатских венгров в проект договора о вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что разработчики проекта о вступлении Украины в Европейский союз представили требования Будапешта относительно возвращения прав закарпатским венграм.

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