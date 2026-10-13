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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о «Локомотиве»: «Желаю уверенности. Команда не на своем месте находится. Нужно показывать толковую игру на длинных отрезках»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о турнирной ситуации « Локомотива » в Альфа-Банк РПЛ после разгрома « Факела » (5:0) в 10-м туре.

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