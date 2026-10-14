Как ни странно, лишний вес у кошек и собак большинство хозяев игнорирует. Одни считают, что набравший вес кот или пёс чувствует себя отлично, другие – что вдоволь наевшееся животное счастливо и вообще способно самостоятельно соблюдать меру в еде.
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