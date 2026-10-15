Новых сотрудниц Белого дома Кэти Захарию и Барберу Торнхилл раскритиковали из-за внешности. Комментарии опубликованы под постами издания BuzzFeed в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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