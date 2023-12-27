Ливанский генерал Маляиб заявил о возможной открытой войне Ливана и Израиля

Военный эксперт, ливанский генерал Наджи Маляиб, специализирующийся на военно-стратегических вопросах Ближнего Востока, выразил мнение о возрастающей вероятности военного сценария в связи с расширением конфронтации на ливано-израильской границе.
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