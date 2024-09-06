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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдди Джордан о провале «Ред Булл»: «Мы все ругали Переса, но может быть, все дело было в машине»

Эдди Джордан призвал «Ред Булл» пришлось все усилия для исправления ситуации. Бывший владелец команды «Формулы-1» высказался о текущем положении «Ред Булл».

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