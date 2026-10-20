Уиткофф летит, Кушнер не летит: в Осло планируется встреча с Зеленским Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе встретится с Зеленским в Норвегии, после чего планирует отправиться в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.
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