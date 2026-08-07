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Мировое обозрение

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Рокировка Залужного, или «Украина никогда не вступит в НАТО»

Рокировка Залужного, или «Украина никогда не вступит в НАТО»

Два года в Лондоне, похоже, пошли Валерию Залужному на пользу. Или во вред — смотря как посмотреть. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол, решился на заявление, которое в иной ситуации стоило бы ему карьеры.

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