Рокировка Залужного, или «Украина никогда не вступит в НАТО»

Два года в Лондоне, похоже, пошли Валерию Залужному на пользу. Или во вред — смотря как посмотреть. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол, решился на заявление, которое в иной ситуации стоило бы ему карьеры.
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