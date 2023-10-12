Испания на домашней арене обыграла Шотландию, сократив отставание от первого места в группе

Сборная Испании нанесла Шотландии первое поражение в нынешнем отборочном цикле. В Севилье завершился матч седьмого тура группового этапа квалификации Евро-2024 в квартете А, в котором команда Испании принимала Шотландию.
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