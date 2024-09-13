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Царьград

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Алаудинов: ВСУ под Курском дезорганизованы и жалуются на нехватку еды и воды

Алаудинов: ВСУ под Курском дезорганизованы и жалуются на нехватку еды и воды

Украинские военные на территории Курской области испытывают проблемы с водой, едой и обеспечением, рассказал в своем телеграм-канале замначальника Главного военно-политического управления ВС России.

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