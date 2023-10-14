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Мостовой об обучении на тренера: «Ни я, ни кто-либо другой не прогуливали уроки. Абаскаль вообще в школу не ходил. Все прекрасно знают, что он не играл в футбол»

Мостовой об обучении на тренера: «Ни я, ни кто-либо другой не прогуливали уроки. Абаскаль вообще в школу не ходил. Все прекрасно знают, что он не играл в футбол»

«Мое обучение проходит в штатном режиме, следующая встреча в ноябре. Прогуливал ли я? Нет, ни я, ни кто-либо другой не прогуливали уроки.

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