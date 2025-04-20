Несмотря на происходившие в Сирии события и частичный вывод войск, российская авиабаза в Камышлы на территории курдов продолжает исправно функционировать.
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Несмотря на происходившие в Сирии события и частичный вывод войск, российская авиабаза в Камышлы на территории курдов продолжает исправно функционировать.
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