БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Гитлерюгенд — украинская версия: Убивать русских учили едва не с пеленок

Гитлерюгенд — украинская версия: Убивать русских учили едва не с пеленок

Костяк нацбатальонов составляют вовсе не представители Западной Украины, а те, кто в детстве прошел через военно-патриотические лагеря нацистов Александр Широкорад Фото: Роман Потапов/ТАСС Первые организации украинских скаутов возникли ещё в 1911 году во Львове, который в тот момент был частью Австро-Венгрии.

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Леонид Руси
Уничтожать этих насекомых и всё... А мы их считали братьями...
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12 час.
Юрий Николаев
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3 час.
Erl Schweizer
&quot;Гитлерюгенд — украинская версия: Убивать русских учили едва не с пеленок&quot;: Гитлерюгенд — украино-натовская версия: Убивать русских учили едва не с пеленок.
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3 час.

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