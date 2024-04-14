Крымские медики поддерживают ограничения на продажу вейпов

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, ужесточающий условия продажи вейпов. Авторы законопроекта отмечают, что российские медики начали регистрировать особое заболевание, вызванное употреблением таких устройств Как отмечают специалисты, чаще всего жертвами вейпов становятся подростки, у которых их использование может вызвать тяжелые последствия в виде отека мозга и даже остановки сердца.