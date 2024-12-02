12 вещей, на которые вам следует посмотреть под «другим углом»

В мире есть места, которые практически каждый хочет посетить и сфотографировать — знаменита гора Рашмор, легендарный Пантеон, остров Пасхи и многие другие… Но далеко не все знают, как эти места выглядят с привычной точки зрения.
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