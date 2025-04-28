Al Masirah: ВВС США нанесли удары по центру содержания мигрантов в Йемене

Не менее 30 человек в Сааде на северо-западе Йемена стали жертвами двух ударов американской боевой авиации по центру, в котором под стражей содержались африканские мигранты, сообщил йеменский телеканал Al Masirah.
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