В Подмосковье сотрудники МВД России ликвидировали нарколаборатории, созданные гражданами Украины

«Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Московской области пресекли деятельность группы, занимавшейся производством и сбытом синтетических наркотиков.
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