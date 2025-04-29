Над восемью регионами и Чёрным морем: за ночь российские силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 11 беспилотников было перехвачено над Рязанской областью, восемь — над Нижегородской, семь — над Орловской, по четыре — над Крымом и акваторией Чёрного моря, по два — над Московским регионом и Белгородской областью и ещё по одному — над Калужской и Брянской областями.