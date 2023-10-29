Разработчики The Day Before покажут финальный геймплейный трейлер 1 ноября Остает...

Разработчики The Day Before покажут финальный геймплейный трейлер 1 ноябряОстается меньше двух недель до выпуска проблемной The Day Before, и студия Fntastic решила перед этим выпустить финальный геймплейный трейлер, чтобы показать игрокам то, чего им стоит ожидать от грядущей многопользовательской игры на выживание с открытым миром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)