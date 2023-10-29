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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики The Day Before покажут финальный геймплейный трейлер 1 ноября Остает...

Разработчики The Day Before покажут финальный геймплейный трейлер 1 ноября Остает...

Разработчики The Day Before покажут финальный геймплейный трейлер 1 ноябряОстается меньше двух недель до выпуска проблемной The Day Before, и студия Fntastic решила перед этим выпустить финальный геймплейный трейлер, чтобы показать игрокам то, чего им стоит ожидать от грядущей многопользовательской игры на выживание с открытым миром.

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