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Царьград

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Доктор Капустина предсказала осеннее падение цен на школьные товары

Доктор Капустина предсказала осеннее падение цен на школьные товары

Профессор Надежда Капустина из Финансового университета заявила о возможном снижении цен на школьные рюкзаки и форму после 1 сентября из-за снижения спроса.

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