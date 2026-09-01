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Дмитрий Бавырин: Россия завершит СВО летом, если этой зимой Украина потерпит поражение в войне ущербов

Дмитрий Бавырин: Россия завершит СВО летом, если этой зимой Украина потерпит поражение в войне ущербов

Штатам сейчас вообще не до нас. У них внутренняя политика и Иран, и в центре всего выборы. А то, что Трамп сказал, что "мы снова вернемся к украинской теме", я бы всерьез не воспринимал.

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