Политолог Марков: из-за «огромных потерь» ВСУ за счет США, Британии, ЕС и Японии на Украину будут посылать наемников со всего мира

Из-за «огромных потерь» Вооруженных сил Украины за счет Соединенных Штатов, Великобритании, Европейского союза и Японии на территорию бывшей советской республики будут посылать наемников со всего мира.
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