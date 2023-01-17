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  • Александр Силяков
    Я не против, но историческое название - Царицын. Нужно быть корректнееСенатор Ковитиди ...
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Политолог Марков: из-за «огромных потерь» ВСУ за счет США, Британии, ЕС и Японии на Украину будут посылать наемников со всего мира

Политолог Марков: из-за «огромных потерь» ВСУ за счет США, Британии, ЕС и Японии на Украину будут посылать наемников со всего мира

Из-за «огромных потерь» Вооруженных сил Украины за счет Соединенных Штатов, Великобритании, Европейского союза и Японии на территорию бывшей советской республики будут посылать наемников со всего мира.

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