Звук мощного взрыва всполошил жителей Тегерана

Крупные силы пожарных и полиции прибыли сегодня утром в Национальный парк Тегерана после многочисленных сообщений в соцсетях о произошедшем там взрыве вблизи здания, в котором расположены офисы и студии нескольких крупных иранских медиакомпаний.