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Россия освободила родину Прокофьева

Вооруженные силы РФ освободили село Сонцовка, где родился российский композитор Сергей Прокофьев. Об освобождении села сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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