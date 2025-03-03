Какой сегодня праздник: 04 марта

4 марта отмечается Всемирный день инженерии. Этот профессиональный праздник инженеров, учёных и изобретателей был учреждён по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций и установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО.
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