Экс-футболист "Зенита" Кирицэ назвал Аршавина невероятно техничным игроком

Бывший защитник "Зенита", румынский футболист Даниэл Кирицэ поделился воспоминаниями об игре с российским нападающим Андреем Аршавиным в петербургском клубе и сравнил его с аргентинским форвардом Лионелем Месси.
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