Государственный архив Камчатского края подвел итоги своей работы за 9 месяцев 2024 года

Государственный архив Камчатского края подвел итоги работы за первые девять месяцев 2024 года. Одним из направлений деятельности Отдела публикаций и использования документов является организация доступа к хранящимся документам в научных, культурных и образовательных целях.
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