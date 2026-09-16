WTI Crude Oil (USOIL): Bearish Structure Remains Intact Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! amirsheykhi11 WTI Crude Oil continues to trade within a descending channel, printing a clear sequence of lower highs and lower lows on the medium-term timeframe.
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