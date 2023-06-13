СМИ: Никиту Михалкова вновь госпитализировали в больницу

Российский режиссер Никита Михалков вновь госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Источник канала уточнил, что госпитализация была проведена в одну из московских больниц в отделение хирургического лечения, где наблюдаются больные с нарушением ритма сердца.
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