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Регионы России

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Отец Малкина: сын после завершения карьеры вернется в Москву

Отец Малкина: сын после завершения карьеры вернется в Москву

Евгений Малкин, которому 31 июля исполнилось 40 лет, в мае продлил однолетний контракт с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз», за который выступал на протяжении всей своей карьеры в лиге.

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