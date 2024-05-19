В Красноярском крае возбудили уголовное дело после схода вагонов

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту схода семи вагонов грузового поезда с рельсов. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили в официальном Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СУТ СК) России.