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Царьград

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Павел Черенков возглавил "Терра тех" в составе "Российских космических систем"

Павел Черенков возглавил "Терра тех" в составе "Российских космических систем"

Павел Черенков назначен генеральным директором "Терра тех", компании в составе "Российских космических систем" Роскосмоса.

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