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Кричит о том, что холостяк: Павел Прилучный подогрел слухи о расставании с Мирославой Карпович

Кричит о том, что холостяк: Павел Прилучный подогрел слухи о расставании с Мирославой Карпович

Кажется, фанаты Павла Прилучного и Агаты Муцениеце могут снова рассчитывать на воссоединение, ведь соперница Мирослава Карпович, судя по всему, сошла с дистанции.

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