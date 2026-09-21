Депутат Госдумы Милонов призвал бороться с культом потребления

Депутат Виталий Милонов сравнил тарелочниц с животными и подчеркнул необходимость борьбы с культом бездумного потребления.
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